Taaramäe koduklubi meelitas Hollandi tippmehe suure rahaga enda juurde

Belgia parima meeskonna juht Patrick Lefevere soostus natukene tehingu tagamaid selgitama, kirjutab Spordipartner.ee.

"Asi pole selles, et ma ei tahtnud Nikile maksta. Mul lihtsalt pole nii palju raha," tunnistas Lefevere, et meeskonnal on finantsiliselt keerulised ajad.

Quick-Step Floorsi hooaeg on kulgenud siiani väga hästi - 54 võiduga hoitakse selles arvestuses esikohta.