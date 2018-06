Taaramäe kipub Tourile, Kangert mitte nii väga

Taaramäe sõitis Katjuša-Alpecini värvides Šveitsi tuuri ka mullu, olles Simon Špilaki abiline. Töö sai tehtud viiele, sloveen võitis velotuuri. Seekord saab Taaramäe mõelda puhtalt endale, aga kokkuvõttes kõrget kohta on keeruline püüda, sest velotuuril on kavas meeskonnasõit, mis pole Prantsuse tiimi tugevaim külg. „Sõita kohtadele kuus kuni kümme mind ei rahulda,” põrutas Taaramäe otse. „Meeskonnasõidu kaotussekundeid on hiljem keeruline tagasi teha. Seepärast on pigem mõtetes etapivõidu peale minek,” ei teinud ta saladust.