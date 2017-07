Taaramäe katkestas San Sebastiani ühepäevasõidu

Pärast kolm nädalat väldanud võistluspausi Hispaanias startinud Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin) pidi San Sebastiani ühepäevasõidu katkestama, teatab rattauudised.ee.

Esikoha pälvis Michal Kwiatkowski (Sky), kes edestas viie mehe vahel peetud lõpuheitluses Tony Gallopini (Lotto Soudal), mullu esikoha teeninud Bauke Mollemad (Trek-Segafredo), Giro d’Italia võitjat Tom Dumoulini (Sunweb) ja Tour de France’il neljanda koha saanud Mikel Landat (Sky).

Kwiatkowski tänas Sky meeskonda kuulunud Baskimaa rattureid Mikel Nievet ja Landat, kes sõidu lõpufaasis tema heaks tööd tegid. “See oli täiuslik päev. Kontrollisime sõitu algusest peale ja meie algatusel püüti jooksikud kinni. Uskusime juba enne starti, et võime võita. Tegemist on väga kena sõiduga. Mul polnud varasemast häid kogemusi, kuid mulle on alati siin võistelda meeldinud,” lausus Kwiatkowski.