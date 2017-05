Taaramäe kaotas Belgia velotuuril ühe etapiga kehakaalust kuus kilo

Profirattur Rein Taaramäe lõpetas nädalavahetusel Belgia velotuuri, mis oli kuu aega kestnud võistluspausi järel tema esimeseks jõuprooviks. Kokkuvõtte koht 103. ei ütle laias laastus midagi, tema enda jaoks oli kõige olulisem enesetunde küsimus.

Kuus päeva väldanud mitmepäevasõidu käigus koges ta väga head enesetunnet, mida polnud tundnud juba ammu. Aga rõõmuhetked olid esialgu üürikesed. Hea enesetundega etapi ajal sattus olema põrgukuumus, mis kurnas organismi nii, et päevakadu oli kuus kilo kehakaalu.

Ta kirjutab facebooki lehel:

Belgia velotuuril olid emotsioonid kahesed, mis annab lootust, et seis paraneb. Velotuuril oli tiimi liidriks Tony Martin. Suutsin hästi tema jaoks tööd teha ja see pakkus rahulolu. Eraldistardi päeval sõitsin end 21. positsioonile, mis on päris ok. Lisaks sellele, et sain kihutada munakivi lõikudel ja munakivi tõusudel ning maitsta küljetuult, oli neljas etapp kui mini klassik Liege-Bastogne-Liege. Start-finiš samas kohaski ja enamus tõusud identsed. Sellel raskel etapil tundsin end kohe algusest hästi ja suhteliselt kerge vaevaga sain distantsi alguse tõusunukkidel end 12-mehelisse jooksikutegruppi haakida. Esimesed 2 tundi olin päris lootusrikas ja enesekindlus ainult kasvas, sest oli mõnus lebo olla, kuid hiljem hakkas olemine kiirelt kehvaks kiskuma. Kuumus (+35C) tappis mu täiega ära ning 35 km enne lõppu, kui korralikult klotsi anti, siis ma surin krampides ega suutnud sadulastki tõusta. Kaotasin 6 kg kehakaalu selle 4:30 h võidusõiduga, keha ei hoidnud mingilgi määral vedelikku kinni.

Kompensatsiooniks oli see, et jooksikute hulgas oli ka tiimikaaslane Maurits Lammertnik, kes etapi kinni pani :) Velotuuri viimane päev oli üsna marulise tempoga sile, kuid väga närviline päev. Olin tollest kuumarabandusest korralikult küpse! Tuuri kokkuvõttes võttis Martin kolmanda koha, nii et päris hea tuur meeskonnale.

Mingi päev oli mul power, mida ma polnud AMMUST aega kogenud, kuid lõpp läks väga raskeks. Pildi saab kindlasti selgeks juuni keskel peetaval Šveitsi velotuuril. Nii et ehk aeg näitab.