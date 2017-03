22,7 km pikkuse meeskonnasõidu võitsid nad ajaga 23.20. See teeb keskmiseks kiiruseks muljetavaldavad 58,329 km/h. Teine oli 16 sekundilise kaotusega Quick-Step Floors ja kolmas 21 sekundilise kaotusega FDJ.

@BobJungels stats @TirrenAdriatico TTT. Personal ⏱23:37. Max/ave sp 61.9/57.3km/h. Max/ave⚡️1090/412w as he helped @quickstepteam to 2nd. pic.twitter.com/BLc4z8TcUR