Taaramäe hooaja viimaste sõitude eel: oleks ime, kui nüüd luuavarrest pauk tuleks

Rein Taaramäe andis sotsiaalmeedias ülevaate oma viimase aja tegemistest ning avalikustas, et teeb järgmised stardid oktoobri alguses Itaalias.

"Aeg väikseks kokkuvõtteks. MM-i sai siis seekord TV vahendusel jälgitud. Endal osalemiseks motivatsiooni polnud, kuna vorm on kehva olnud. Eelistasin kodus olla ja järgnevateks startideks valmistuda," kirjutas Taaramäe Facebookis.

Pettumuse valmistanud Vuelta kohta teatas Eesti rattaproff, et kuigi enesetunne oli vilets, sõitis ta tuuri lõpuni, et llnur Zakarin poodiumile aidata.

"Vueltast pole siiani vist ühtki kommentaari andnud, sest pole olnud ka millestki rääkida. Kui pole tulemust, pole ka emotsiooni. Hispaanias oli raskeid päevi ja ka mõni parem päev, kuid üldine seis oli kahvatu. Boksi keeramise peale siiski ei mõelnud. Lasin omas tempos ja aitasin Zakarinit nii kuis sain. Lisaks on Vuelta ajal juba hooaeg lõpusirgel, seega kehva mineku korral ei pea kohe katkestamisele mõtlema, sest uusi sõite niikuinii tulemas poleks. Lisaks motiveeris lisaboonus, mis Zakarini poodiumikohaga kaasnes."

Tartu rattamaratoni jättis Taaramäe vahele, sest otsustas selle asemel Monacos treenida. "Olen võistlemise asemel treenimise valinud ja Monacos on treenimine päris mõnus, sest suvi veel kestab. 22-25C sooja teeb asja nauditavamaks."

"Minu järgmised stardid on 04.10 Milano-Torino, 07.10 Lombardia klassik ning 19.-24.10 Tour de Guangxi Hiinas. Praegu harjutan õpiku järgi ja valmistun klassikuteks nii kuis peab. Alati tahan tulemuseni jõuda, kuid tegelikult istub sees pigem tunne, et läheb kuidas läheb. Lootma peab alati parimat, kuid siiski tuleb olla ka realist. Terve hooaeg pole kiireid jalgu olnud, siis oleks see pigem ime, kui nüüd äkki pauk luuavarrest tuleks. Ent ega imed võimatud pole ja neid luuapauke on varemgi ette tulnud," lisas Taaramäe.