Taaramäe hooaja rikkus salapärane terviseprobleem

Eesti rattaproff Rein Taaramäe, kes siirdub uueks hooajaks Katjuša-Alpecini meeskonnast Direct Energie tiimi, avaldas oma koduleheküljel viimasest velotuurist ja aastast kokkuvõtte.

"Polnud just parim aasta, aga mitte ka kõige hullem, mis olnud. Päriselt keeras hooaja untsu terviseprobleem, mille täpse nimetuse jätan saladuseks. Hea on see, et probleemi alge on tänaseks teada ja tänu sellele ei tohiks enam tulevikus sarnaseid jamasid tekkida," kirjutas Taaramäe Facebookis.

"Aastaga väntasin üle 34 000 km, mis on ka läbi aastate suurim kilometraaž, kuid hooaeg pole ka never nõnda pikk olnud. Esimene start oli 01.02 ja viimane velotuur lõppes läinud teisipäev - 24.10. Siinjuures ei saaks öelda, et toss väljas oleks, pigem vastupidi. 93 starti on ka number, milleni ma vist varasemalt jõudnud pole (selle arvu poolest lausa viiendal real aasta edetabelis)."

"Viimasel World Touri velotuuril Hiinas Guangxis teenisin üle aastate taas ühe top10 tulemuse sellisel tasemel (viimati olin sama kategooria sõidul esikümnes 2010. aasta Kataloonia velotuuril). Tegelikult olnuks vormi enamaks ja oleksin võinud taas poodiumil lõpetada. Tundsin end kogu Hiina tuuri ajal ülimalt hästi ja ka watid näitasid tippvormi numbreid, kuid saatus tahtis, et teisiti läheks. Öö enne kuninglikku ja raskeimat etappi, mis lõppes 3 km tõusu otsas, jäi uni lühikeseks. Magasin kõigest 2 tundi."

Taaramäe sõnul oli tema uni terve Hiina velotuuri ajal väga rahutu. "Kuid just öö vastu neljandat etappi passisin täitsa unetult ja lugesin raamatut. Sellel raskel etapil ma siiski ei paanitsenud. Teadsin, et konditsioon on hea ja võtsin end kokku ning andsin endast maksimumi. Olin etapil kaheksas ja kokkuvõttes lõpetasin tuuri üheksandana. Teistsuguse taktikaga sõites oleksin ehk 3.-4. olnud, kuid läksin panema ja otsustasin pokkerit mängida ning ründasin suhteliselt vara. Paningi kogu mäe üksinda ja 300 m enne lõppu olin veel 4., kuid viimasel teraval 300m sprintis veel 3 kutti tagant mööda. Värskust jäi vajaka ja lihased polnud tollel päeval väga head magamata öö tõttu. Ent hea, et niigi läks! Järgmised kaks päeva olid siledad ja velotuuril enam paremusjärjestus muutusi ei toonud."

"Nüüd võtan mõnda aega vabalt ja taastun pikast hooajast. Uue klubi esimene laager toimub detsembri algul Kariibi mere saarel Guadelupel. Väga võimalik, et stardin Narva cyclocrossi etapil 4.11 ja aasta viimasel cyclocrossi etapil Tallinnas 11.11," lõpetas Taaramäe.