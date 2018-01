Taaramäe alustab võistlushooaega, oodata võib kõike

Jalgrattur Rein Taaramäe alustab sel nädalal oma 11. profihooaega. Debüüt Direct Energie meeskonna särgis leiab aset Valencia velotuuril, mis kestab kolmapäevast 31. jaanuarist kuni pühapäeva, 4. veebruarini.

Tegemist on mitmepäevasõiduga, kus viimastel aastatel võidutsenud Nairo Quintana (Movistar) ning Wout Poels (Team Sky). Mehed, kes jõuavad mägedes sõita. Tänavu on kõige mägisema trassiga neljas etapp, kus tõustakse enam kui 1000 meetri kõrgusele üle merepinna.

Prantsusmaa klubi on eelülesandmise põhjal stardis järgmises koosseisus: Romain Sicard, Rein Taaramäe, Adrien Petit, Damien Gavon, Brian Naulcan, Paul Ourselin ja Angelo Tulik.

Eeldatavalt saab Taaramäe teha oma sõitu, kuna ta palgati meeskonda tulemust tegema. Hetkeseis peaks olema üsna hea, treeninglaagris toimunud testvõistlustel näitas ta tõusul tiimikaaslastele tagatulesid. Samas ei tohi unustada, et testvõistlus ja ametlik võistlus on kaks eriasja. Aga lootust heaks hooaja alguseks kahtlemata on.