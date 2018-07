Taaramäe: Alaphilippe oli täna minu jaoks liiga tugev

Tour de France'i kümnendal etapil mitu korda teistel eest ära sõitnud ja lõpuks kolmanda koha saanud Rein Taaramäe sõnas portaalile cyclingpro.net, et esimesena finišeerinud Julian Alaphilippe oli täna tema jaoks liiga kõva pähkel.

Taaramäe tegi oma otsustava mineku kaks suurt tõusu enne finišit, kuid Alaphilippe püüdis ta pisut enne mäetippu kinni ning läks järgnenud laskumisel lõplikult oma teed.

"Ta oli kahjuks täna minust kohe kindlasti tugevam. Jooksikute grupist oli ta kindlasti kõige teravam," rääkis Taaramäe. "Olen hea laskuja, aga kui oled juba omadega läbi, ei ole enam võimalik sellist tempot hoida."

Jooksikute grupis oli ka Taaramäe Direct Energie tiimikaaslane Lilian Calmejane. "Rääkisime omavahel ning ta sai aru, et jooksikute tempo on tema jaoks liiga kõva. Ta soovis mulle edu ja jäi ise taha."