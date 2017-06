Taaramäe aitas tiimikaaslase Šveitsis liidriks ja lõpetas ise seitsmendana

Katjuša-Alpecini meeskond läks Šveitsi velotuuri tänasel mägisel etapil välja riskile ning risk tasus ära – meeskonna liider Simon Špliak võitis etapi ning tõusis ka tuuri uueks üldliidriks.

Pika lõputõusu alguses pani Rein Taaramäe favoriitide grupis gaasi põhja ning grupp lagunes juppideks. Eestlane vedas Špilakit ja ainsana nende tempos püsinud Joe Dombrowskit (Cannondale – Drapac) hetkeni, kus lõpuni jäi umbes 8 kilomeetrit ning edasi pidi slovakk üksi hakkama saama. Meeskonna liider sai ülesandega hakkama ning võitis etapi. Teise koha saanud hispaanlane Ion Izagirre (Bahrain Merida) kaotas finishis 22 sekundit ning kolmandana lõpetanud Dombrowski (Cannondale – Drapac) 36 sekundit.

Taaramäe lõpetas etapi 7. kohaga, võitjast 1.33 hiljem, vahendab rattauudised.ee.

Kokkuvõttes on uueks üldliidriks tõusnud Špilaki edu teisel kohal oleva Damiano Caruso (BMC) ees 52 sekundit. Kolmandal kohal on hollandlane Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), kaotades liidrile 1.05.

Esimestel etappidel energiat säästnud Taaramäe tõusis kokkuvõttes 87. kohale.

Homme on tuuril kavas künklik etapp. Tour de Suisse lõpeb pühapäeval eraldistardist sõiduga.