Super! Kangerti kõrval kannab sel hooajal Astana vormi veel üks Eesti rattur

Prantsusmaa rattaportaal Directvelo annab teada, et tänavune Tour of Estonia võitja Karl Patrick Lauk saab hooaja teises pooles stažeerida Astana profiklubis.

20-aastane Lauk sõidab teist hooaega amatöörina Prantsusmaal klubis Pro Immo Nicolas Roux ja on oma tulemuste ning sitkusega silma jäänud Pro Touri tasemel tiimidele. Astana annab noorele eestlasele võimaluse sammu ülespoole teha.

Tänavu on saarlase "hingel" kolm esikohta, kaks profituurilt Tour of Estonia ja üks Prantsusmaa amatööride mitmepäevasõidult Tour of the Loiret.

Astana oma kodulehel ei ole stažööride nimesid veel avalikustanud.

Tuleval nädalal võistlev Lauk Eesti U23 maanteekoondisega Euroopa meistrivõistlustel Taanis, Herningis.