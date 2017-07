Sünnipäeva tähistanud Andre Greipel tõmbas keset Tour de France'i nina täis?

"Tänud kõigile sünnipäevaõnnitluste eest! Enesetunne hakkab pärast pohmelli juba paremaks minema. Hea, et mul järgmine päev vaba päev oli. Kas hommikusöök oli juba ära?" kirjutas sakslane Twitteris kell 9.03 hommikul.

Viimase nädala eel hoiab Greipel (Lotto Soudal) Touri kokkuvõttes 164. kohta, sprindipunktide rohelise särgi arvestuses on ta kolmas.

Thanks for all the birthday wishes.Start to get better after hangover. Good that I had a restday 2day.Was there already breakfast actually?— Andre Greipel (@AndreGreipel) July 17, 2017