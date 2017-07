Šokeeriv foto: Tour de France mõjub ratturite jalgadele rängalt

Maailma kõige kuulsam jalgratturite mitmepäevasõit ehk Tour de France on jõudnud viimasesse nädalasse ning see avaldab oma mõju ka seal stardis olevatele sportlastele. Bora-Hansgrohe tiimi ridades sõitev poolakas Pawel Poljanski avaldas 16. etapi järel oma kurnatud jalgadest foto.

Poljanski tunnistas ka ise, et katsumus on karm ja jalad ei näe etappide järel enam just kuigi esteetilised välja. “Arvan, et 16. etapi järel näevad minu jalad üsnagi väsinud välja,“ kirjutas poolakas Instagramis.

Teisipäevasel etapil sai 27-aastane poolakas kirja 65. koha. Etapivõidu teeninud Michael Matthewsist jäi ta maha 1.43ga.

Tour de France lõppeb pühapäeval Pariisis.