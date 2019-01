Sky'l Girol üllatusliider, Froome ja Thomas valmistuvad mõlemad Touriks

Kuigi samm on üllatav, pole see kindlasti juhuslik. Bernalis nähakse suurt potentsiaali. Ta on seni sõitnud vaid ühe suurtuuri, abistades mullusel Tour de France'il Geraint Thomast ja Chris Froome'i. Oma põhiliste üleannete kõrval sai ta kolmenädalasel jõukatsumisel möödaminnes 15. koha. Thomas võitis ja Froome oli kolmas.

Kuna mõlemad britid otsustasid ka sel aastal sihikule võtta Tour de France'i, siis Giro jäi liidriroll vakantseks.

Froome sõitis mullu nii Girot kui Touri, ent teisel järjestikusel suurtuuril jäi värskusest puudu. Tiimikaaslane Thomas oli kõvem. Seetõttu otsustas neljakordne Tour de France'i võitja algaval hooajal duubli püüdmisest loobuda. Touri viies võit tõstaks ta legendide Jacques Anquetili, Eddy Merckxi, Bernard Hinault ja Miguel Indurainiga ühele pulgale.