Sky meeskonna rattur peab peale poissmeesteõhtut tegema pika vigastuspausi

Jalgrattur Luke Rowe peab tegema pika vigastuspausi peale venna poissmeesteõhtut, mille käigus murdis Sky meeskonda kuuluv sportlane oma jala.

Nimelt käisid peolised kannuga mööda kärestikku laskumas ning Rowe hüppas vales kohas vette ning murdis jala.

"See on suur šokk minu jaoks ja ma tean, et mul on pikk paranemine alles ees," ütles ta teamsky.com-ile.

Rowe aitas tänavusel Tour de France'il oma tiimikaaslasel Chris Froome'i võita neljas tiitel.