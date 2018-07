Skandaal Tour de France'il: farmerite protest läks käest ning politsei piserdas pisargaasiga ka sportlasi

Tour de France'i tänasel etapil sattusid ratturid kokku kohalike Prantsusmaa farmeritega, kes olid protestimise käigus seadnud tee peale ette heinapallid.

Kohalik politsei hakkas protestijate vastu võitlema, püüdes tõmmata heinakuhjasid tee pealt eest ja tõrjudes farmereid pisargaasiga.

Pisargaasiga said ilmselt tuule kaudu põhiliselt pihta aga hoopis Tour de France'il sõitvad ratturid, kellest mitmed vajasid arstiabi.

Sõit peatati, et ratturid saaksid arstiabi ning oli näha, kuidas mitmed sportlased valasid vett näkku, et pisargaasist toibuda.

Pärast 15-minutilist pausi jätkati etapiga.

Looks like the tear gas used by the police on the farmers ended up getting to the eyes of some riders.#TDF2018— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) July 24, 2018