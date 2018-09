Simon Yates tegi Vueltal rattaspordiajalugu

Varasemalt on küll kahel korral ühe riigi ratturid samal aastal kõik kolm suurtuuri võitnud, kuid tänavune on esimene kord, kus kõik võitjad on erinevad – mäletatavasti võitis Giro d'Italia Chris Froome ning Tour de France'il võidutses Geraint Thomas, kirjutab ERR Sport.

Ühtekokku on Yatesi võit viies järjestikune Suurbritannia ratturi triumf suurtuuril, kuna Froome võitis eelmisel aastal ka Touri ja Vuelta. Viimasest 20 suurtuurist on britid aga võitnud koguni üheksa.

Tänavuse Vuelta viimase, 100 km pikkuse etapi võitis lõpusprindis Elia Viviani (Quick-Step Floors) Peter Sagani (Bora-Hansgrohe) ja Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) ees.

Üldarvestuses lõpetas Yatesi järel teisena hispaanlane Enric Mas (Quick-Step Floors), kaotades 1.46 ning kolmas oli kolumbialane Miguel Angel Lopez (Astana), kaotades 2.04.