Järgmise aasta Tour de France saab alguse Prantsusmaa läänerannikult Pays de la Loire' piirkonna põhjaosas asuvast Vendeest.

Tegu on kuuenda korraga, kui Tour algab Vendeest. Varasemalt on seda tehtud 1976., 1993., 1999., 2005. ja 2011. aastal. 660 000 elanikuga Vendee piirkond on koduks Direct Energie meeskonnale, kirjutab spordipartner.ee.

Kinnitamata andmetel sõidetakse Vendee ümbruses kolm päeva, sealt edasi siirdutakse riigi põhjaossa Britanniasse, kus ratturid saavad „nautida“ ka munakivilõike.

Tänavuse Touri alguseks kogunevad ratturid Saksamaa linna Düsseldorfi, 1. juulil on kavas 13 km individuaalne temposõit.