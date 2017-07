Sagani diskvalifitseermine tõi meeskonnale miljoneid kahju

Bora-Hansgrohe mänedžer Ralph Denki sõnul läks Peter Sagani kaotus meeskonnale ja sponsoritele avalikku tähelepanu arvestades maksma miljoneid.

"Täpset summat on raske arvutada, kuid Sagan oli suurepärases vormis ja oli eelnevalt etapi võitnud. See oli suur tagasilöök meile ja sponsoritele. Toetajad olid pettunud ega mõistnud, miks seda tehti," rääkis Denk.

Mänedžer toetab kahe käega videokohtunike toomist rattasporti: "Meil on palju sponsoreid, kes panustavad miljonitega, ning seetõttu peavad kõik teadma, et reeglid on kõikide suhtes ausad."