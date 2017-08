Rõuge rattamaraton meelitab 69 km pikkuse XXL-sõidu ja 1200 tõusumeetriga

Käesoleva nädala pühapäeval peetakse 19. Rõuge rattamaratoni avatud raja

sõit, mis saab alguse Ööbikuoru külastuskeskuse juurest täpselt

südapäeval. Uudistama saab minna vaid 47 km pikkust põhidistantsi ja 16

km noorte- ja matkasõidu rada, kuna 69 km pikkusele 1200 tõusumeetriga

XXL-sõidu trassile jäävad karjaaiad, mille eemaldamisega on maaomanikud

nõus vaid võistluspäeval.

Maratoni korraldaja Ain-Ivar Tupp lubab, et põhisõidu osas rajal palju

muutusi ei tule. „Kes varem Rõuge maratonil osalenud, siis nende jaoks

peaks kõik enam-vähem tuttav olema. Tänavu on distants veidi pikem ning

ilmselt mõnele rõõmuks ja teisele meelehärmiks on tagasi Taevatrepi lõik

ehk Pedajamäe pikk tõus, mis mullu välja jäi. Suurem maiuspala on

kindlasti XXL-sõit, mille jaoks taastasime spetsiaalselt ühe vana

rajalõigu, mida kunagi Rõuge tuuril kasutasime. Tookord oli osalejate

tagasiside väga hea ning nüüd saavad rattahundid seda Rõuge

rattamaratonil omal nahal katsetada,“ ütles korraldaja.

Maantee- ja mägirattasõpradele on Võrumaa rattaentusiastid augustikuu

eelviimaseks nädalavahetuseks kokku pannud ideaalse pakkumise. „19.

augustil toimub Võru rattaralli, kus saab kimada 100 km pikkusel trassil

ning 20. augustil võib end proovile panna Rõuge rattamaratoni raskelt

ilusal trassil. Kaks kärbest ühe hoobiga! Juba need vaated, mis teele

jäävad, on kogu pingutust väärt. Kes pikemaid distantse pelgab, saab oma

koormuse kätte noorte- ja matkadistantsil. Tasuta lastesõidud on meil

samuti kavas,“ lisas Ain-Ivar Tupp.

„Rõuge asub Tallinnast 270 km kaugusel, kuigi paljud arvavad, et siia

jõudmiseks tuleb läbida vähemalt 400 km. Tee on hea ning võrukate

rattanädalavahetuse pakkumine kindlasti ahvatlev. Lisaks saate end veel

enne 20. Tartu rattamaratoni testida ning vormi korralikult proovile

panna!“

19. Rõuge rattamaratoni soodusregistreerimise esimene voor kestab kuni

9. augusti hilisõhtuni ning teine voor saab läbi 16. augustil.