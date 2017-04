Romandia velotuuri võitis Richie Porte, Tanel Kangert tegi eraldistardiga kerge tõusu

18,3 km pikkusel eraldistardil oli Porte teine ja sellest piisas, et mööduda senisest liidrist Simon Yates´ist (Orica-Scott). Kahte paremat jäi lahutama 21 sekundit. Eraldistardi võiduga tõusis kolmandaks sloveen Primož Roglic (LottoNL-Jumbo).

Tanel Kangert (Astana) sai temposõidus 38. koha (+1.37) ja tõusis üldarvestuses 41. (+3.20). Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin) oli eraldistardis päris viimane ehk 131. (+5.20). Ühtlasi andis Taaramäe sotsiaalmeedia vahendusel teada, et kehva enesetunde ja vormi tõttu jääb ta eemale Giro d`Italialt.

A warm up with @KozhatayevB, Sergei Chernetckii and Tanel Kangert #TDR2017 pic.twitter.com/GNYlBU9j1A— Astana Proteam (@AstanaTeam) April 30, 2017