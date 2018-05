Rein Taaramäe: teine või kolmas või neljas - üks sama pask kõik

Hispaanias Aragoni velotuuril neljanda koha saanud Rein Taaramäe (Rein Energie) ei olnud oma tulemusest üleliia vaimustuses, sest ihkas võita.

"Tubli tulemus. Kõik märgid näitavad, et see on stabiilse ja hea suve algus!" kirjutas ta oma Facebooki lehel.

"Oleks võinud ka poodiumil lõpetada, aga unistasin ainult võidust ja seega riskisin kõigega. Teine või kolmas või neljas - üks sama pask kõik... Tahan võitu ja küll see ka tuleb. Reedel stardin siis juba Prantsusmaal Tour de l’ain’l ning järgnevalt juba Eesti tuuril. Hea meel, et saan lõpuks ka koju päriselt võidu sõitma tulla!"