Rein Taaramäe: kaks päeva üritasin jooksikute hulka, ei õnnestunud

Prantsusmaa velotuuril sõidetakse täna 7. etapp, mis tähendab, et esimene nädal raskest katsumusest hakkab läbi saama. Nii Rein Taaramäe (Direct Energie) kui Tanel Kangert (Astana) püsivad ootuspäraselt võistlejaterivi esimeses pooles. Neile sobilikud päevad alles tulevad, mägedesse jõutakse tuleval nädalal.

Kangert on üldarvestuses 50. (+5.59) ja Taaramäe 58. (+7.49). Kollases liidrisärgis sõidab Greg Van Avermaet (BMC Racing).

Seitsmendat korda Tour de France´il võistlev Taaramäe on end esimesel nädalal tundnud sedavõrd hästi, et isegi siledamatel etappidel on turgatanud pähe mõte minna jooksikute hulka. "Kaks päeva järjest üritasin, aga ei õnnestunud õigesse äraminekusse saada," sõnas võidusõitu nautiv Taaramäe. "Enesetunne on väga hea, ütleks isegi, et power on jalas. Viienda etapi lõpus ette võetud rünnak tuli puhtalt enesetunde pealt. Lootsin, et keegi tuleb kaasa, aga kompanjone ei leidunud. Teed on kitsad, ega polegi lihtne rünnakule reageerida," teab Taaramäe isiklikust kogemusest.