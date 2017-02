Etoile de Bessegesi velotuuri tänasel teisel etapil 71. koha saanud Rein Taaramäe ei pea kolmandas grupis finišeerimist katastroofiks. Katjuša tiimile oli täna tähtis, et Alexander Kristoff liidriks tõusis.

"Täna mingit mökitamist polnud. 152 km 3:27 võitja aeg ja esimene võit tiimil see aasta käes, sest etapi võitis Kristoff ja mõni tund hiljem pani herr Martin Valencia tuuril Hispaanias teise etapi - hea päev!" kirjutas Taaramäe Facebookis.

"Päeva vältel oli põhimõtteliselt 80 protsenti küljetuule ralli. Ega ma miskit ära munenud, et päeva lõpuks kolmandas grupis olin ja üle viie minuti esimestele kaotasin. Pigem olin just õigel ajal õiges kohas ja kui ees oli veel 30 kutti, siis murdsin ka end selle grupiga küljetuulest läbi, kuid ca 40 km enne joont sai lihtsalt jõud otsa."

Alexander Kristoff liidrisärgiga. Foto: AFP/SCANPIX

"Sellised päevad pole just minu leib, aga hea konditsiooniga oleksin kindlasti koos kollidest tiimikaaslastega ees olnud (kollid, sest nad kõik suured lauskmaa ja klassikute mehed, kes võistlevad aasta läbi Kristoffi kõrval)," jätkas Taaramäe.

"Igatahes läheb veel aega enne kui vorm paremaks läheb. Kuid kuna meeskonnas on liidrisärk kaitsta ja seitse meest olid täna ees, siis on tuuri üldvõit tiimile vägagi võimalik ja järgneval kahel pikemal päeval pean kindlasti n-ö tööhobust mängima ja ka temposõit tuleb täiega ära funkida. Nii et pärast sellist viiepäevast n-ö jõu-ja imemislaagrit peaks arenguhüpe kiirelt tulema."