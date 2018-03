Rein Taaramäe jääb Pariis-Nice velotuurilt eemale

Tänavu Prantsusmaa profitiimi Direct Energie esindav Rein Taaramäe jätab vahele kõrgetasemelise Pariis-Nice velotuuri.

Sel pühapäeval, 4. märtsil startiv Pariis-Nice oli hooaja eel Taaramäe plaanides sees, aga sportlik vorm pole kiita ja plaanidesse tehti korrektuurid. Võistlemise asemel läheb Taaramäe hoopis kõrgmägedesse laagrisse ja tuleb joonele taas 25. märtsil Cholet ühepäevasõidul.

Möödunud nädalavahetusel võistles ta Ardeche´i klassikul, mille kukkumise tõttu katkestas. Sotsiaalmeedias kirjeldab Taaramäe juhtunut üksipulgi:

"Olin koos oma meeskonnakaaslastega umbes esimese 50 seas, kobaras koos, ja käis armutu heitlus positsiooni eest, sest oli teada, et tõusu peab eest alustama, kuna oli arvata, et tõus on vägagi otsustav, kus antakse kohe minna. Vahetult enne kukkumist oli parem kurv ja lauge vasak kurv otsa. Kiirus oli nii 50-60 km/h ja siis käis äkki pauk. Olin sel hetkel grupi paremas küljes ja nägin enda ees rattaid lendamas vasakule ja paremale. Üritasin neist täisgaasil paremalt äärest viimset asfaldiriba kasutades mööduda, kuid läks kitsaks ja lendasin tee ääres oleva piirde peale istukile ja libisesin nii istuvas asendis mitu head meetrit (samas positsioonis nagu vaataks AK-d õhtul diivanil). Samal ajal tundsin, kuidas hõõrdumine metallil mu kanni teravalt põletas... Nii see pauk lõppeski. Lenks oli veel käes ja ratas lausa pedaalidega kingade küljes ja ma polnud isegi jalga maha pannud. Kahjuks seina põrkega hoo pealt püsti polnud võimalik tagasi lennata ja läks mitu head hetke aega enne kui ratta töökorda sain ja uuesti hoo ülesse.

Ardeche’i klassik oli küll lahe, kuid korraldajate kapsaaeda see kukkumine seekord läks. Keset teed asetsesid eraldusriba asemel plastikpostid ja lipumehed viledega postide ees puudusid. Üldse jäi päeva jooksul silma, et enamus ohutussaared ja postikesed olid märgistamata ja mõtlesin juba varem, et no kuidas nii tuima on pandud. Lõpuks ka pauk ära tuli. Oleks seesugune lugu suuremal sõidul nagu Tour de France juhtunud, oleks korraldajad ka ametlikult vastutusele võetud. Õnneks möödus kõik minu jaoks põhimõtteliselt ehmatusega, kuid hiljem nägin kutte, kes olid ikka päris tõsiselt haiget saanud."