Rattaproff Rein Taaramäe jõululaud: ports tatart, tuunikalasteik ja veidi juurikaid

Viimaseid päevi Katjuša-Alpecini tiimi hingekirja kuuluv Rein Taaramäe postitas esimesel jõulupühal sotsiaalmeediasse pildi Monacost, kus ta tihti jõulusid armastab vastu võtta.

"Nagu juba tavaks saanud veetsin jälle jõulud Monacos. Pühade aeg on parim aeg trenni tegemiseks. Liiklus on väike ja piirkond rahulik. Lisaks ilmad head, selline 15C ja päike," kirjeldab ta kohalikke olusid. "Lund pole, aga jõuluküla on ikka mehine!"

Ühtlasi avaldas ta, mis oli jalgratturil 24. detsembril jõuluroaks: "Arvestades seda, et täna väntasin 4h ja kolm tõusu, mis olid kõik umbes 10km pikkused ja treeningu iseloom oli pigem raske, siis sobis taldrikule ports tatart, tuunikalasteik ning veidi juurikaid. Kütus oli efektiivne, sest powerit jagus."