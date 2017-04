Raskelt kukkunud USA rattur ei pruugi paraneda

Ameerika Ühendriikides toimunud Tour of the Gilal raskelt kukkunud Axeon Hagens Bermani rattur Chad Young sai mitmeid peavigastusi ja viimaste uudiste kohaselt ei pruugi ta paraneda.

21-aastane Young kukkus koos tiimikaaslase Edward Andersoniga peagruppi jälitades ühel laskumisel, kirjutab Spordipartner.ee. Anderson sai kergemaid vigastusi ja suutis finišisse sõita, kolmandat aastat Axeon Hagens Bermanis pedaaliv Young viidi aga helikopteriga mitmete näovigastustega Tusconi haiglasse.

Alguses teatas Axeon Hagens Bermani esindaja, et sportlase seisund on stabiilne, kuid teisipäeval nenditi, et seisund on kriitiline.

"Praegu palub Youngi perekond privaatsust," ütles USA kontinentaaltiimi mänedžer Axel Merckx.