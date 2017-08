Raskelt ilusal Otepää Rattamaratonil vedas ilmaga

Hawaii Express Estonian Cup eelviimasel etapil osavõistlusel Mapri Ehitus

Otepää Rattamaratonil hoidsid kõik startinud hinge kinni lootuses, et

nädalajagu väldanud vihmahood pole rajast üleüldist mudaauku teinud.

Eilsest selginenud ilm suutis trassi niipalju kuivatada, et see oli siiski läbitav

rattalt maha tulemata.

10ndal kilomeetril Otepää servas Apteekrimäe metsas olnud Europargi

mäefinishisse jõudis üksinda ette spurtinud Silver Schultz, järgnesid Peeter

Tarvis ja Lauris Burnins.

34ndal kilomeetril olnud Gardena vahefinishis olid teistest ette saanud

juhttrio Dmitri Sorokin, Peeter Tarvis ja Caspar Austa. Vahefinishi võitnud

Sorokin jäi maha viis kilomeetrit enne lõppu ja võitja selgus Austa ning

Tarvise finishisheitluses. Seekord jäi peale vanem ja kogenum Austa.

“Mul on tänase võidu üle väga hea meel - ei saanud ma eelmine aasta võite

Estonian Cupil ja tundus juba, et seegi aasta läheb nii. Rada oli väga võimas,

Eesti kohta pea tuhatkond tõusumeetrit on ülikõva. Ja olgem ausad - tundub,

et Otepää mehed said ilmataadiga ikka väga hea diili. Vihmaga seda rada

sõita poleks kuigi lõbus.”

Naistest tegi stardist finishini soolosõidu Greete Steinburg. “Poolel maal öeldi

mulle, et edumaa teiste ees on üle kolme minuti, lõpus lasin veidi tempot

maha ja finishis tuli järgmine tüdruk umbkaudu minuti pärast. Väga lahe rada

ja vihmaga läks küll napilt. Hea meel on selle üle, et Hansgrohe

kiirenduskilomeetri ära võitsin”, sõnas õnnelik Steinburg finishis.

Naistearvestuses tuli teisena üle lõpujoone Janelle Uibokand, kolmandana

Iris Takel.

Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Caspar Austa, naistest Greete

Steinburg, liidritena jätkavad Kaupo Kattai ning Mairis Õispuu. Võistkondlikus

arvestuses hõivas poodiumi kõrgeima astme A&T Sport Mobile,

naiskondadest Sparta pr Shop.

FruitXpressi poolmaratoni läbi kõige kiiremini Kren Kask, kes jätkab ka

liidrina.

Herkuless lastesõitudel läbis stardilinnakusse mahamärgitud võistlusraja

poistest kõige kiiremini Henri Valmsen, kes sai oma valdusse ka liidrisärgi..

Tüdrukute nobedaim oli ja liidrisärgis jätkab Karolin Surva.

Hawaii Express Estonian Cup rattamaratoni viimane etapp toimub Pärnumaal

Jõulumäel 9ndal septembril.