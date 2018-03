Räime vigastuspaus venib planeeritust pikemaks

Profirattur Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) andis oma Facebooki lehel teada, et pidi sel nädalal toimuvast Ronde van Drenthe velotuurist loobuma, kuid veebruari alguse kukkumine Kolumbias annab ennast veel ikka tunda.

"Eelmisel nädalal käisin Hispaanias järjekordses kontrollis oma randmega ning tehti skanneering. Avastati, et Kolumbia kukkumises vigastasin rannet arvatust tõsisemalt ning diagnoosiks oli lodiluu murd. Hetkel on see kokku kasvama hakanud ning kipsi ei pandud, kuid pean kandma spetsiaalset ortoosi," rääkis Räim.

"Millal uuesti võistlema? Seda ma hetkel ei tea, parimal juhul ehk selle kuu lõpus kui kõik sujub plaanipäraselt. Trenni saan teha, lihtsalt pean ettevaatlikum olema. Hea seegi, sest saan taset hoida ja pärast comeback peaks kergem ning kiirem olema.“

Räim kukkus valusalt Oro y paz velotuuri kolmandal etapil umbes poolteist kilomeetrit enne lõppu, jäädes tükiks ajaks valugrimassides asfaltile istuma. Finišisse jõudis Räim neli ja pool minutit võitjast hiljem. Esialgu andis Räim sotsiaalmeedias teada, et luud jäid terveks, kuid hiljutine uuring näitas, et nii kergelt ta paugust ei pääsenud.