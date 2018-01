Räime klubi eesmärk Girol on etapivõit

Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy juhid teatasid, et nende eesmärk Itaalia velotuuril on etapivõit ja liidri võimalikult kõrge lõppkoht.

"Meie meeskonna DNA on ründamine. Ma ei karda välja öelda, et meie siht on võita Girol etapp! Esimene samm sai tehtud, kui palkasime juurde kaheksa meest ja tõstsime koosseisu 24-le ratturile," vahendab portaal Marathon100.com klubi spordidirektori Kjell Carlströmi sõnu.

"Kõige tähtsam on eelnevalt osaleda kõrgetasemelistel võidusõitudel, et ratturid kohaneksid suurte kiirustega. Järgmise kolme kuu jooksul saame Giro jaoks taktika välja töötada. Usun, et meil on tugevaid mehi nii sprintide kui ka mägede jaoks ning koosseisus on piisavalt mehi, kelle hulgast valida."

Israel Cycling Academy sai Giro korraldajatelt vabapääsme. Wild card anti neile ka sellistele tugevatele Itaalia võidusõitudele nagu Tirreno-Adriatico ja Milano-San Remo.