Pühapäevane Tartu Teate Rattamaraton peetakse tänavu õigetpidi maratonirajal

17. septembril ehk täpselt nädal enne 20. Tartu Rattamaratoni põhipäeva leiab aset järjekorras 2. Tartu Teate Rattamaraton. Kui eelmisel aastal peeti üritus Elva-Otepää trassil ehk pahupidi pööratud maratonirajal, siis muudatusena starditakse tänavu Otepäält ja finišeeritakse Elvas.

„Elvast Otepääle sõita on tunduvalt raskem kui vastupidi, osalejate tagasiside põhjal oli mullune teistpidi rada nädal enne põhipäeva ehk liigagi raske. Lisaks on põhipäeva silmas pidades raja õigetpidi läbimine rattasõbrale enne üritust vajalikum, annab hea võimalus meelde tuletada vana hea maratoniraja kurvid, tõusud ja laskumised,“ kommenteeris muudatust võistluste direktor Indrek Kelk.

Võistlustulle on oodata kolmeliikmelised tiimid, kes läbivad kas 30, 37 või 22 km pikkuse etapi. Kuna etapid on erinevad, saab iga tiim vastavalt oma soovile valida välja igale liikmele jõukohase ning meelepärase raja.

„Kui eelmisel aastal oli vaieldamatult kõige raskem viimane vahetus ehk sõit Pringilt Otepääle, siis tänavu on minu hinnangul kõige jõudu nõudvam teine etapp (Pringilt Palule) – see on kõige pikem ning samuti on sel vahetusel kõige enam metsavahelist, maastikurattasõidu magusaimat osa,“ ütles Kelk. „Kuna etapid on oluliselt lühemad kui tavadistantside puhul oleksid, siis ei ole see pingutus nädal enne põhimaratoni liiga tugev,“ lisas ta.