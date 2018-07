Pühapäeval sõidetakse juba 15. korda Lauri Ausi mälestuseks

Pühapäeval, 22. juulil toimub Pirital juba 15. korda Lauri Aus memoriaal.

Sportlikule päevale on oodatud nii pere pesamunad, harrastajad, kui ka tippsportlased. Põnevat meelelahutust leiab igas vanuses rattasõber.

Ühepäevasesse programmi kuulub nii profiratturite 126-kilomeetrine eliidisõit Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringrajal, kui ka rattaspordi harrastajale suunatud 54-kilomeetrine rahvasõit. “Ühendame tervele perele mõeldud distantsid ühte päeva, et kõik jalgrattahuvilised saaks nii ise võistelda, kui ka tipprattureid publikuna kannustada.” lausus võistluse peakorraldaja Tõnu Tamm.

Turvalise rattasõidu propageerimise eesmärgil toimub liiklusele suletud 6km pikkusel Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil ka peresõit, millele on tasuta osalema oodatud ühiselt emad, isad, vanavanemad ja lapsed, kõik kel vanust kuus aastat või enam. “Lisaks oleme mõelnud ka pere kõige pisematele rattahuvilistele, kellele korraldame 200 meetri pikkuse tillusõidu,” lausus Tamm.

Kõiki rahva-, pere,-tillusõitudele kirja pannud osalejaid tunnustab suurim eestimaine jäätisetootja Balbiino maitsva Lõvi Leo jäätisega. Politseilõvi aitab meeles pidada kiivri kandmise vajalikkust, mille kandmine on kõikidele osalejatele kohustuslik. Väikestele pealtvaatajatele on mõeldud ilusa ilma korral välibatuut.