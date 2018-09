Pühapäeval otsepilt | Kas Tartu Rattamaratoni võit jääb Eestisse?

Kaarte on segama tulemas ka meie maanteerattaprofid Mihkel Räim ja Martin Laas. Neist esimene startis Tartu Rattamaratonil viimati 2014. aastal. "Eks väsimus on hooajast sees, mistõttu pole nädal aega ratta seljas istunud. Kindlasti tulen sõitu nautima, aga eks lõpuks läheb adrenaliin ikkagi üles, mis paneb sõitma nii hea koha peale kui võimalik," ütles Räim. "Esmajärjekorras peame aga töötama selle nimel, et võit ikka Eestisse jääks!" lisas ta.

Naiste konkurentsis on stardis kaks tugevat lätlannat – nii eelmise aasta võitja Katrina Jaunslaviete kui ka tunamullune parim Lelde Ardava. Eesti naistest on parimad väljavaated kõrgele kohale ilmselt 2014. aasta kiireimal Janelle Uibokandil.

Kui veel möödunud pühapäeval toimunud eelüritustel oli rada väga kuiv ja kiire, siis kuidas on Otepää-Elva vahelist trassi mõjutanud sellenädalased vihmahood? "Ega ma sinna Puka metsade vahele ei ole nüüd viimasel ajal jõudnud, aga see mõningane vihm neid kruusateid suures pildis väga ei muuda. Midagi väga hullu ei tohiks rajal küll olla," kommenteeris Elvast pärit Austa rajaolukorda.

Tartu Rattamaratoni ülekande näol on seekord tegu veidike teistsuguse lahendusega, mis võimaldab vaatajal ise valida, millisest vaheajapunktist/kaamerast soovib ta videopilti vaadata.

Lisaks kaamerapildile kuvatakse alla ka võistlejate info koos tulemustega. See võimaldab jälgida oma sõprade või lähedaste kulgemist rajal režiilistest valikutest sõltumata.

Erinevaid kaameraid on võimalik vahetada videoakna päises olevate nuppude pealt.

Ajakava:

9:55-10:05 - Start

10:15-11:00 - Matu TP

10:35-11:40 - Ande TP

11:15-15:00 - Astuvere TP

11:45-16:30 - Palu TP

12:25-18:30 - Finiš

Rohkem infot 21. Tartu Rattamaratoni kohta siin.