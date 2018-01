Profiratturid jäid Lõuna-Aafrika Vabariigis treeningul veoauto alla

Quick-Step Floors klubi profiratturid Laurens De Plus ja Petr Vakoc sattusid neljapäeva päraslõunal Lõuna-Aafrika Vabariigis treenides raskesse õnnetusse, kui neile sõitis otsa veoauto.

Mõlemad mehed viidi vigastustega haiglasse. 22-aastasel belglasel De Plusil diagnoositi lisaks marrastustele väiksemad rebendid kopsudes ja neerudes, 25-aastane tšehh Vakoc murdis mitmeid selgroolülilisid ning teda opereeriti juba samal päeval.

Meeskonna treeneri Koen Pelgrimi sõnul olid mõlemad mehed õnnetuse järel teadvusel. Nad viidi Mediclinic Nelspruiti haiglasse, mis asub Pretoriast umbes 300 kilomeetrit idas.

"Tegime kolmekesi trenni, kui kuulsin ühtäkki kõva lärmi ja nägin järgmisel sekundil Laurensis ja Petrit maas," rääkis kolmas Quick-Stepi rattur Bob Jungels VeloNewsi vahendusel.

"Ma ei näinud veoautot tagant tulemas, kuid see pidi neid tabama vasaku peegli või isegi vasakpoolse eesmkise osaga. Ma sõitsin nendeni ja nägin, et nad on vigastatud ega julgenud neid liigutada."

Jungels lisas, et kiirabi aitas neil kutsuda intsidenti pealt näinud naine.

Quick Step väljastas täna oma kodulehel teate, mille kohaselt läks operatsioon edukalt. Tšehh reageerib kõikidele puudutustele, liigub ja on võimeline arstidega rääkima. Rattur jääb haiglasse veel kümneks päevaks.

"Rääkisin täna hommikul Petriga ning mul on hea meel, et kõik läks hästi. Viimased 48 tundi on olnud närvesöövad, aga oleme rahul, et nüüd on kõik koras. Petr vajab nüüd palju puhkust ja aega taastumiseks ning meie oleme tema kõrval teda aitamas," ütles Pelgrim.