Presidendi Klubi miljonid Astana rattatiimi rahastamisel kuivavad kokku?

Kasahstanis toimub riiklik panustamine profisporti vähe teistsugustel alustel kui Eestis. Meil on kinnisideeks kindlad kriteeriumid, kohati küll umbmäärased ja kitsarinnalised exceli tabelid, aga siiski. Kasahstanis maksab võimul olijatega läbisaamine ja muu säärane. Oled õigel pool ja rahva silmis austatud kodanik, küll siis rahakraanid avanevad.

Juba aastaid finantseeritakse Kasahstani sporti suures osas Presidendi Klubi kaudu. Riiklikud suurkompaniid pumpavad fondi raha ja see jaotatakse tarkade inimeste poolt laiali.

Astana rattatiim on sarnase valemiga saanud kümmekond aastat kümneid miljoneid. Tiimi peamänedžer Aleksander Vinokurov on koloriitne kuju ja kui projekt toimib, siis temale ära öelda pole sobilik.

Ent nüüd on õhus võimalus, et säärane rahastusmudel kaob tiimi jaoks ära. Väljaandele Caravan.kz antud intervjuus nentis Presidendi Klubi kauaaegne juht Darhan Kaletajev, et fondi suurrahastaja "Samruk-Kazyna" otsustas raha panustama hakata läbi ministeeriumi ning Presidendi Klubile tähendab selline samm olulisi kärpeid.

Kuigi Presidendi Klubi 2018. aasta eelarve on varasemalt juba kinnitatud, võib ka siin tulla kärpeid, sõnab Kaletajev. Ta toob näite, et Dakari kõrberalli projektile juba tõmmati kriips peale. Raha seab piirid, isegi Kasahstanis.

Rattatiimile esialgu raha jagub. Palgad on makstud, aga tulevik ei pruugi olla enam nii roosiline, kui seni.