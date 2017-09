Poom, Reim, Oper, Piiroja... Endised jalkaässad võtavad üksteiselt mõõtu maratonirajal!

Laupäeval toimuval 20. Tallinna rattamaratonil Kõrvemaal panevad end uues rollis proovile Eesti jalgpalli ajalukku sügava jälje jätnud Andres Oper, Mart Poom, Janno Kivisild, Martin Reim, Marek Lemsalu ja Raio Piiroja. Mehed võtavad üksteiselt mõõtu 47 km põhidistantsil.

Andres Oper tõdeb, et pole maastikurattaga sõitnud umbes kümme aastat ning ka maratonile läheb mees esimest korda. Sportlase sõnul on rattasõit hea vahend vigastusest taastumisel, kuid seda pigem jõusaalis ja mitte metsas või maanteel. „Ma pole oma maratonil osalemise otsuses päris kindel, pole kunagi midagi sellist teinud. Eks kui esimesed kilomeetrid sõidetud ja selgeks saanud, millega tegu, siis valin enda jaoks sobiva taktika,“ ütles Oper ja ennustas, et nende pundist võiksid ehk parima tulemuse teha Lemsalu ning Piiroja.

Martin Reim on Kõrvemaa radadega tuttav. „Läbisin seal oma esimese rattamaratoni ja mäletan hästi neid piinasid liivastel tõusudel, kui pidi ratast käekõrval mäkke lükkame, sest unustasin õigel ajal käiku vahetada. Tegin seda igal järsemal tõusul korduvalt,“ meenutas Reim, kes on sel hooajal vaid sada rattakilomeetrit koguda jõudnud. Parimat tulemust ennustas ta samuti Piirojale. „Kestvusaladel temale vastast pole.“

Raio Piiroja on käesoleval hooajal rattaga sõitnud üle tuhande kilomeetri, kuid tunnistab, et tegemist ei ole tema meelisalaga. „Kuna jalad jooksmist ei kannata, siis olude sunnil hoian end vormis rattasõiduga,“ ütles Piiroja. Head tulemust ennustas ta Marek Lemsalule. „Vaata, milline „mänd“ tal all on, sellega saab ikka kõvasti vajutada!“ Rajale minejatele andis endine jalkaäss hea soovituse: „Vänta nii kaua kui jõuad ning kui enam ei jõua, siis vänta edasi.“

Ka Mart Poom ühines arvamusega, et kõige parema tulemusega annavad eeskuju Piiroja ning Lemsalu. „Mõlemad tegelevad juba mitu aastat pärast tegevkarjääri tõsiselt kestvusaladega nagu rattasõit, suusatamine ja jooksmine. Raio on ju isegi täispika triatloni läbinud ja siiamaani ikka uskumatu mootoriga,“ tunnustas Poom konkurente.

Endine Eesti jalgpallikoondise kapten ja väravavaht osaleb täispikal maastikurattamaratonil esimest korda. „Võtsin väljakutse vastu, kuna ei tahtnud teistest Eesti koondise treeneritest kehvem mees olla. Piiroja ja Lemsaluga võidu peale sõita ei kavatse,“ tunnistas ta ja lisas, et igapäevaselt on tema suureks sõbraks hübriidratas. „Mulle meeldib sellega suviti hilistel õhtutundidel vaikuses ja rahus sõita. Saad oma mõtteid mõelda ja pingelisest tööpäevast sportlikult taastuda. Rattasõit lööb pea klaariks ja laeb patareisid!“

Idee endistele jalkaässadele 20. Tallinna rattamaratoni puhul väljakutse esitada sündis peakorraldaja Raivar Vaheri peas juba mullu. „Kuna ma olen suur jalgpalli- ja rattaspordisõber, siis tekkis huvi, kas ja kuidas need mehed Kõrvemaa radadel hakkama saavad. Põhidistants on parajalt keeruline ja usun, et väljakutse on kõigi jaoks paras pähkel.

Kuigi teised siin vaatavad võimaliku võidu osas Piiroja ja Lemsalu poole, siis tegemist on tehnikaspordiga ning enne finišijoone ületamist pole mitte midagi otsustatud. Pöialt hoian kõigile!“

20. Tallinna rattamaratoni ajakava:

16. september 2017

9:00 Registreerimine, numbrite väljastamine

10:30 Saare lastesõidud: aega ei võeta

11:30 XXL-sõidu start (76 km)

12:00 Põhidistantsi start (47 km)

13:10 Eesti Pagari Noorte- ja matkasõidu start (20 km)

15:30 Võistluse ja sarja autasustamine ning pidulik lõpetamine

16:30 Finiši sulgemine

Tallinna rattamaratoni soodusregistreerimise teine voor kestab 13.

septembrini. Saare lastesõidud on noortele tulevikutähtedele tasuta, kuid korraldajale paremaks organiseerimiseks tasub noored registreerida siin!