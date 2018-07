Poodiumile pääsenud Kangert: tundsin end õnneliku kaotajana

"Ründasin kohe stardist ja olin valmis eraldistardi laadseks pingutuseks. Üritasin võidu peale minna. Kõige võitluslikuma ratturi auhind tundub selles valguses pigem õnneliku kaotaja lohutusauhinnana," märkis Kangert Astana klubi kodulehel. "Võin sõiduga rahul olla, suutsin ees tempot hoida ja sõitu kontrollida. Viimane mägi oli minu jaoks lihtsalt liiga pikk," lisas Kangert. Finišitõusul oli pikkust 16 kilomeetrit.

Kangert sai etapil 20. koha, võitnud Nairo Quintanale (Movistar) kogunes kaotust viis ja pool minutit.

