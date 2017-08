Põnev uudis rattaspordis: Movistar palkas Team Sky meeskonna tähe

Team Sky rattur Mikel Landa vahetas klubi, sõlmides Movistariga kahe aasta pikkuse lepingu.

27-aastane Landa mängis suurt rolli Chris Froome`i tänavuse neljanda Tour de France`i võidu juures ning jäi ise mainekal Prantsuse velotuuril vaid sekundi kaugusele poodiumikohast.

"See on meie jaoks suurepärane uudis. Lähiaastatel on just tema Hispaania rattaspordi suur lootus," ei jäänud Movistari meeskonna mänedžer Eusebio Unzue Landa kiitmisel tagasihoidlikuks.

Landa hakkab Movistaris võitlema esinumbri koha eest kolumbialase Nairo Quintana ja hispaanlase Alejandro Valverdega.