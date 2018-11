PÖFF näitab Belgia rattaässa traagilist armastuslugu

Kuigi filmi aluseks on rattaspordi pahaks poisiks nimetatud Vandenbroucke´iga juhtunu, on selleni viinud sündmused autori fantaasia, nagu rõhutab Belgia tuntumaid filmilavastajaid ise. Ka filmi peategelane kannab teist nime – Thierry.

Sünopsise järgi on Thierry profijalgrattur, kes on jõudnud oma eluga tupikusse – ränk õnnetus võistlustel, narkootikumid, enesetapumõtted. Fay on prostituut, kes suudab oma tööd teha enesesisenduse tõttu, et tema keha on vaid vahend ülalpidamise teenimiseks. Kui nad Senegalis kohtuvad, tekib armastus esimesest silmapilgust.

Peaosades Vincent Rottiers ja Fatou N’Diaye.

„Ingel” linastub pühapäeval, 25. novembril kell 21.30 ja esmaspäeval, 26. novembril kell 21 Tallinna kinos Coca-Cola Plaza. Seansi juhatab sisse režissöör Koen Mortier.