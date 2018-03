Petiseid hakatakse püüdma röntgentehnoloogia abil

David Lappartient Foto: DENIS BALIBOUSE, Reuters/Scanpix

Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) president David Lappartient lubas ametisse kandideerides, et hakkab jõuliselt võitlema mehaanilise dopingu kasutajate vastu. Esimesed sammud on astutud ja täna teatati, et petturite püüdmiseks võetakse kasutusele röntgentehnoloogiat sisaldavad rekkad, kirjutab Spordipartner.ee.