Peter Sagan sai 100. profivõidu, Mihkel Räim samas sõidus teises sajas

Slovakkia rattaäss Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) tähistas eile profikarjääri 100. võitu, tulles esikohale Kanadas peetud GP de Quebec ühepäevasõidul.

Maailmameister jättis viimasel 50 meetril selja taha Rio olümpiavõitja Greg Van Avermaeti (BMC Racing) ja austraallase Michael Matthewsi. Ka eelmisel aastal ületas Sagan finišijoone esimesena just Van Avermaeti ees.

Kokku sõideti 16 12,6-kilomeetrist ringi. Võitjaga sama aja sai kirja 34 meest. Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) jõudis finšisse viis minutit ja 59 sekundit võitjast hiljem, kirjutades protokolli enda nime taha 122. koha.

"Sõidu algusest peale tundsin, et täna siit küll head nahka ei tule, tundsin end nagu asfaldi külge liimituna. Sõideti vist ka üsna usinalt, sest osad mehed väitsid, et nii rasket võistlust pole siin enne olnud. Ei oska kaasa rääkida, startisin siin esimest korda aga seda võin õelda, et tunne oli ka endal kehvakene," kommenteeris Räim oma Facebooki lehel.

"Ülesandeks oli aidata Boivini ja Van Windenit ning ise silma peal hoida rünnakutel, mis teoreetiliselt peaksid hakkama ca 4 ringi enne lõppu. Õnneks sai kohe võistluse alguses neljaliikmeline punt minema ja meil oli üks härra seal sees. Niimoodi oligi üks käsk täidetud. Minu tööks oli mitmel korra enne tõusu mehi ettepoole vedada, et nad saaksid tõusu eest alustada ja lasta end läbi pundi vajuda, sellega säästavad nad palju jalga. Samuti hakkas juba 160km peal krambitama ja see pole üldse lõbus."