Peeter Pruus pälvis ränkraskel maastikumaratoni MM-il 16. ja Greete Steinburg 21. koha

Meeste 102-kilomeetrisel mägisel maratonil, mille jooksul kogunes sõitjatel 4200 tõusumeetrit, lõpetas Eesti meistrisärgis kihutanud Peeter Pruus maailma 16. mehena. Ränkraskel maratonil lõpetas 146 võidusõitjat.

Maailmameistriks krooniti brasiillane Henrique Avancini ajaga viis tundi ja kaheksa minutit. Tihedas lõpuheitluses saavutas teise koha austerlane Daniel Geismayr ja kolmandaks jäi Kolumbia rattur Hector Leonardo Paez Leon. Pruus jõudis finišisse võitjast 12 minutit hiljem.

Naised läbisid 89-kilomeetrise raja jooksul 3400 tõusumeetrit. Naiste võistlust alustas 76 võistlejat, kellest lõppu jõudis 59. Eesti meistrisärki kandnud Greete Steinburg lõpetas 21. kohal (aeg 5:32), kaotades võitjale Annika Langvadile Taanist pea 39 minutiga. Teise koha sai austerlanna Christina Kollmann-Forstner ja kolmanda poolatar Maja Wloszczowska. Naiste sõidus olid vahed palju suuremad, kui meeste sõidus. Hõbemedalist kaotas võitjale juba viis ja kolmas koht 12 minutit.

“Startisin viimaste hulgas, aga sain hea stardi ja kuue kilomeetri järel, esimese tõusu alguses, olin juba 20. hulgas,” rääkis Steiburg võistlusjärgselt. “Liikusin koos väikese pundiga, kus sõitis ka Soome meister Sini Alusniemi. Esimesel laskumisel tundsin ennast veidi ebakindlalt ja paar konkurenti said minema. Liikusin edasi oma tempoga ja ootasin tagant järgi väiksema pundi, et ei peaks üksinda ennast kulutama. Ligi pool maad sõitsingi koos kahe naisega, aga viimase pika tõusu lõpus läks raskeks ja andsin paar kohta veel ära. Rada oli kindlasti raskeim, mida sõitnud olen. See oli väga pikk päev sadulas. Tehniliselt vigu ma ei teinud ja ei kukkunud. Selle üle on mul eriti hea meel. Lisaks sõitsin täna koos konkurentidega, kellega muidu kunagi koos ei ole jaksanud sõita, seega sain palju enesekindlust ja motivatsiooni juurde.”