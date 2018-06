Peeter Pruus näitas Valgehobusemäe rattamaratonil võimu

Naistest võitis teist etappi järjest Greete Steinburg.

“Täna oli raske. Juba stardis jäin kohmitsema, tunne polnud kuigi hea. Lihtsalt võidusõit on võidusõit ja tuleb panna. Panin tuimalt. Isa hõikas poole peal, et vahe on poolteist minutit, nii see umbes jäi ka. Rada ise oli tegelikult hea - singlid vaheldumisi kiirete lõikudega. Muidugi Portugaliga võrreldes on siinsed sõidud ikka rallid, seal on tõusumeetreid kordades rohkem," olid finishis üldliidrina jätkava Steinburgi muljed.

Kuivõrd Küüslagufesti aktiivsus-vahefinish ja Europargi mäefinish olid raja teisel poolel, siis korjas mõlemas arvestuses maksimumpunktid Pruus, üldliidrina jätkab mõlemas arvestuses Jõeäär.

Hansgrohe kiirenduskilomeetri kiireimad olid Anti Arumägi ja Janelle Uibokand, üldarvestuses on liidrid Sten-Erik Ottender ja Mairis Õispuu.

Võistkondliku esikoha hõivas KoMo-Veloplus team, parimaks naiskonnaks sõitis end Hawaii Express Cyclon.

Peale eliidile ja tippharrastajaile suunitletud GP-le sõideti võidu ka Gardena maratonil ja FruitXpress poolmaratonil, kiiremad nende arvestuses olid Oskar Kontus ja Romet Pajur.

Kõige noorematele rattasõpradele oli võistluskeskuses maha märgitud eraldi rajad Põltsamaa auhindadele ja hooaja esimesed auhinnad viisid koju poistest Sebastian Suppi ja tüdrukutest Loore Lemloch.

Järgmisena suundub sari Jõgevamaale, kui Kuremaa mõisa eest antakse start Kalevipoja rattamaratonile 16. juunil.