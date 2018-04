Peeter Pruus mägirattamaratoni EMil esikümne piiril

Pruus tunnistab, et maastikusõidule keskendumine on muutnud teda enesekindlamaks ja ta tunneb, et muutub iga võistlusega järjest paremaks. “Alati tahaks paremat tulemust, aga ma ei eeldanud, et nii hästi hakkama saan. Tipptulemuste jaoks pean koguma veel rohkem enesekindlust ja otsustusvõimekust.”

Tarvis tegi Euroopa meistrivõistlustel selle hooaja esimese stardi ning usub, et selle nahka läks päris mitu kohta. “Võistlesin viimati üle poole aasta tagasi ja jalas ei olnud veel piisavalt võistluskiirust. Seetõttu ei suutnud ma grupis liikuda ettepoole ja kitsaste kohtade peal pidin lihtsalt seisma üle minuti,” rääkis Tarvis. “Hiljem küll parandasin vaikselt kohti, aga rahuldavat tulemust ei suutnud ikkagi teha.”

Eliitnaiste klassis pani oma paremuse maksma kogenud 45-aastane norralanna Gunn-Rita Dahle Flesjaa ajaga 5:06.16. Vaid 23 sekundi kaugusele jäi temast poolatar Maja Wloszczowska. Pronksinaine Ariane Luethi kaotas võitjale juba 10.30. Steinburg jõudis finišisse ajaga 5:44.42 ja sai 14. koha. “Olen õnnelik, et see tehtud sai,” olid Steinburgi esmamuljed peale finišit.