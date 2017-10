Peeter Pruus lõi käed Itaalia klubiga

Mullune maastikurattamaratoni Euroopa meister Peeter Pruus sõlmis 2+1 aastase lepingu Itaalia klubiga Torpado Gabogas.

Tegemist on klubiga, mis keskendunud maastikurattamaratonidele ehk Pruus kolib maanteelt metsateedele. 28-aastane Raplamaa mees sõitis alates 2012. aastast Läti maantee profiklubis Rietumu Banka-Riga, mille kõrvalt võistles aeg-ajalt ka maastikurattamaratonidel. Tänavusel MM-il teenis ta näiteks 15. koha.

Kontakt itaallastega tekkis tänavu kevadel, pärast võidusõitu Elba saarel. "Augustis saime juba konkreetselt kokku ja arutasime detailid läbi. Septembris kirjutasin lepingule alla," rääkis Pruus, kes esimese Eesti meesratturina jõudis maratonide nišis tegutseva välisklubi palgale. Martin Loo on varasemalt samuti seotud olnud välisklubidega, aga need on keskendunud puhtalt maastikukrossile.

Pruusi sõnul on tema eesmärgiks võimalikult hea esinemine tiitlivõistlustel ja tulemuse tegemine Itaalia jõuproovidel. Klubisse kuulub neli sõitjat, lisaks Pruusile üks itaallane ja portugallane, naistest püüab tiimi au kõrgel hoida leedulanna.

“Mul oli vaja mingisugust muutust. Olen viimased 5 aastat sõitnud Lätis ja ausalt öeldes hakkas asi ammenduma. Maastikusõit tundub mulle rohkem sobivat. Maanteeratast mõistagi põõsasse ei viska - edaspidigi teen mahutreeninguid maanteel, kuid võistluskalender hakkab koosnema puhtal kujul maastikurattamaratonidest,” vihjas Pruus. Uue klubi eest on ta paar võistlust juba teinud, oktoobris osales UCI MTB sarja etapil Prantsusmaal Roc d’Azuri maratonil, kus sai 11. koha.