Paljalt EMi võistlusrajale? Õnneks naiskolleeg päästis

Viimases hädas tuli appi naiskolleeg, kelle eraldistardiga sõit oli päeva esimeses pooles, meestest varem.

Naiste seas kulla võitnud Ellen van Dijk pakkus sõitmiseks oma kombinesooni ja van Emden haaras võimalusest kinni. "Jah, see oli naiste oma, aga see oli ok," kommenteeris kaheksanda koha välja sõitnud LottoNL-Jumbo proff.

Ootamatusteks tuleb valmis olla ja mitte pirtsutada.

Unfortunately I have to ride tomorrow's European Championship @Glasgow2018 naked cause @easyJet doesn't have an idea were my suitcase is. After 30hours still no news! Time's ticking... Keep pointing fingers...@easyJetCustHelp @swissport @KNWU @Schiphol @TescoGlasgow— Jos van Emden (@josvanemden) August 7, 2018