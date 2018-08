OTSEPILT DELFI TV-s | Balti Keti velotuur algab proloogiga Pirital, stardis MM-i medalimees

Tänavusel jõuproovil on kavas sissejuhatav proloog ja kolm etappi. Võistlus läheb käima juba täna kui Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil leiab aset 4,7 km pikkune temposõit. Esimene võistleja saab lähte kell 18.00. Proloogi võitja on teada orienteeruvalt kell 20.15.

Leedu koondise ridades läheb ühe soosikuna rajale 2015. aasta maanteesõidu maailmameistrivõistluste grupisõidu pronks Ramunas Navardauskas.

Meeskonnana on väljas nii Eesti koondis kui amatöörklubi Cycling Team Tartu. Kastanid peavad tulest tooma eeskätt Gert Jõeäär, Martin Laas, Oskar Nisu, Norman Vahtra.

„Balti Keti velotuur on oluline ka niiöelda Balti riikide rattaspordi strateegia mõttes, sest tegemist on UCI 2. kategooria võidusõiduga, kus on võimalik teenida rattaspordis ülivajalike reitingupunkte,“ hindab velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar kõrgelt suurt pilti.

„Teise kategooria puhul on korraldaval riigil võimalik välja panna rohkem võistkondi kui üks. Ja ehk on ka koduseinte toel võimalik neid punkte julgemalt napsata. Täies mahus on seda ära kasutanud Leedu, kes on toonud kohale lausa kolm võistkonda ja Navardauskase pealekauba. No mina loodan, et äkki saavad eestlased kodupubliku toel vähemalt hea alguse.“

Reedene 152,3 km pikkune grupisõit leiab aset trassil Tallinn – Ravila – Tallinn. Pidulik start antakse kell 11 Toompealt ja finiš on orienteeruvalt kell 14.30 Pirital, velotreki lähistel, Rummu teel.

Nii proloogist kui reedesest etapist on kavas otseülekanne Delfi TV-s.

Balti Keti velotuur 2018 etapid:

23. august - Proloog 4,8 km (Tallinn, Pirita) (Algus kell 18.00 - otseülekanne Delfi TV-s)