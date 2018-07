OTSEBLOGI | Tour de France´il viimane mägine etapp liigub lõpu suunas, Kangert püsib liidrite seas

Midagi tagasi hoida enam pole ja oma võimalust püüab mägedes taaskord Tanel Kangert (Astana), kes on jooksikute hulgas.

Tour de France´i 19. etapp

Ees on seitse meest, põhilised jälitajad kaotavad 1.37. 38 km minna.

Neile järgneb 14 ratturist koosnev grupp, kus on ka tuuri liider Thomas. Nemad jäävad maha 1.48.

Juhtgrupis on üheksa meest: Jungels, Barguil, Izagirre, Nieve, Kangert, Landa, Majka, Zakarin, Bardet.

46,5 km lõpuni. Üldliidri Thomase grupp jääb jooksikutest maha 2.22.

Liidrite seast jääb maha mägedekuninga särgiga sõitev Julian Alaphilippe. Tundub, et tema töö on tänaseks tehtud. Ees on veel üheksa meest.

Liidergrupis on nüüd alles 10 meest. Kangert püsib ilusasti pundis.

55 km lõpuni. Ees on 11 meest. Nende seas ka Kangert. Peagrupp jääb maha 3.14. Algab 2. kategooria tõus.

Esimesele kuuikule jõuab laskumsiega järgi viis meest. Ees on seega nüüd 11 ratturit. Kangert on jätkuvalt nende seas. Adam Yates on grupi lähim jälitaja, ta jääb liidritest maha 1.25. PEagrupp kaotab liidritele 3.14. Lõpuni 61,4 km.

Liidrite grupile järgneb kuuest mehest koosnev grupp, kes on neist 35 sekundi kaugusel. Tuuri liidrit Thomast sisaldav suur grupp jääb maha 2.52.

Alaphilippe on mäe tipus esimesena ja saab kirja järgmised 20 punkti. Talle järgnevad mäe tipus Nieve, Jungels, Barguil, Izagirre ja Kangert.

Nüüd on ette jäänud kuus meest: Jungels, Barguil, Izagirre, Alaphilippe, Nieve ja Kangert.

Tõusu lõpuni 2,8 km. Ees seitse meest, nende seas ka Kangert.

Juhtgruppi on jäänud ainult kaheksa meest. Kangert püsib ilusasti pildis.

Tänane võistlus on jõudnud täpselt poole peale - 100 km on sõidetud, 100 km on aga veel minna.

Praegu võetav tõus viib ratturid merepinnast 2135 meetri kõrgusele. Tegemist on kõrgeima punktiga tänasel etapil. Jooksikutel on tõusu lõpuni minna veel 9,1 km. Kangert on ilusasti grupis.

Etapi lõpuni on jäänud veel 103 km. Ees on 12 meest. Nende seas ka Kangert. Tuuri üldliidrit sisaldav grupp jääb jooksikutest maha 3.52-ga.

Eest mehi pudeneb, tundub, et õige pea on juhtgrupis 14 meest. Kangertil probleeme pole.

Mäge minna veel 5,5 km.

Eest hakkab mehi ära kukkuma, Damien Gaudin jäi maha. Ees 17 meest.

Kaks päeva tagasi mägedes kukkunud Sagan on suurtes raskustes. Väga palju on veel sõita, slovakk peab näitama iseloomu, et lõpuni tulla.

Peagrupp on jooksikutest maas pisut üle kolme minuti.

Peagruppi veab jätkuvalt Katjuša-Alpecin. Neid häirib ees Bob Jungels.

Läks Col d´Aspini võtmiseks. Neli karmi tõusu ootab ees.

Enne pikka tõusu oli veel vahefiniš, kus järjestuseks kujunes: 1. Damien Gaudin (Direct Energie), 20 punkti2. Daniele Bennati, 173. TJ Slagter, 154. Marcus Burghardt, 135. Lukas Pöstlberger, 116. Bauke Mollema, 107. Julian Alaphilippe, 98. Arthur Vichot, 89. Tanel Kangert, 710. Warren Barguil, 611. Silvan Dillier, 512. Romain Hardy, 413. Adam Yates, 314. Sylvain Chavanel, 215. Gorka Izagirre, 1

Ees 18 ratturit, peagrupp kaotab 3.32. Õige pea läheb esimeseks pikemaks ronimiseks.

Finišini jääb 145 kilomeetrit. Peagrupp on 4 minuti kaugusel, ka tagant on tempot juurde pandud.

Kuuene juhtgrupp ja 12 liikmeline jälitajate grupp saavad kohe kokku.

12 jälitajat tulevad vaikselt esikuuikule kogu aeg lähemale vahe 47 sekundit.

Esimese tunniga liidritel 42 km läbitud, peagrupi ees teeb tööd Katjuša-Alpecin, sest Jungels ohustab Zakarini üldkohta.

Kuueses juhtgrupis on kõrgeima üldkohaga meheks Bob Jungels, kes on 13. kohal, kaotusega 14.20.

Vahepeal sai võetud ka esimene 4. kategooria tõus. Esimene oli Gaudin.

Liiderkuuiku ja jälitajate vahe 54 sekundit, peagrupp kaotab 5.01.

Juhtgrupp annab kõvasti minna ja 12 jälitajat pole lähemale saanud. Peagrupp kaotab liidritele juba nelja ja poole minutiga.

Liidrite seljataga said kaks kuuest gruppi kokku ja 12 meest on nüüd esimesest pundist 1.06 kaugusel.

Peagrupi ees on kolm kuueliikmelist gruppi. Kangerti grupp kõige ees edestab peagruppi juba kolme ja poole minutiga. Vahe on hakanud jõudsalt kärisema.

Tõsised mäed algavad täna siis, kui sõita jääb veel 150 kilomeetrit. Hetkel finišini 165 km.

Liiderkuuikust 40 sekundi kaugusel on veel kuus meest. Peagrupp kaotab üle minuti.

Kangerti kompanjonideks on Adam Yates (Mitchelton-Scott), Bob Jungels (Quick-Step Floors), Damien Gaudin (Direct Energie), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) ja Silvan Dillier (AG2R La Mondiale).

