OTSE DELFI TV-s: Viljandis sõidetakse 17. Mulgi rattamaraton

Delfi TV teeb 17. Mulgi rattamaratonist täna kell 13.00-16.00 otseülekande.

17. Mulgi Rattamaratoni võistlusrada on läbi aegade üks kaunimaid, sest trassi sisse on saanud kõik Viljandi vaatamisväärsused. Rada on ka väga vaheldusrikas, kuna kulgeb nii mööda munakive, kruusa kui liiva.

20. mai võistluse ajakava:



9.00 - Avatakse registreerimine, numbrite väljastamine

11.40 - Avatakse põhisõidu stardikoridorid

12.00 - Põhisõidu start 50km

12.10 - Lastesõidud

13.30 - Noorte- ja matkasõidu start 20km

15.30 - Etapi autasustamine

16.30 - Finiši sulgemine