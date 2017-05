OTSE DELFI TV-s: Karl Patrick Lauk võitis Tour of Estonia avaetapi

Tour of Estonia 2017 velotuuri 211,2-kilomeetrise avaetapi Tallinn - Tartu GP võidu võttis ajaga 4:26.54.302 Karl Patrick Lauk.

Võitjaga sama aja said kirja veel lätlane Deins Kanepejs, rootslane Hampus Anderberg ja poolakas Pawel Franczak. Mihkel Räim sai viienda koha. Eestlastest mahtusid esikümnesse veel Peeter Pruus (7.), Norman Vahtra (8.) ja Gert Jõeäär (9.).

Tour of Estonia jätkub homme 172,8 km pikkuse Tartu GP-ga.



Uudist täiendatakse...

Tour of Estonia võitja selgub laupäeval, 27. mail, kui sõidetakse vaatemänguline Tartu GP otse linna südames. Tartu GP ring on sama, mis eelmisel aastal (9,6 km), kuid mulluse 15 asemel sõidetakse sel aastal kolm ringi enam. 172,8 km pikkuse etapi pärliteks on taaskord Vanemuise ja Jakobi tõusud.

Rattafestivali kulminatsiooniks on Ida-Euroopa suurim maanteeratturite võidusõit ehk 36. Tartu Rattaralli, mille põhidistantside (135 ja 62 km) stardijoonele on pühapäeval oodata ligikaudu 3500 ratturit.

Rohkem infot Rattaralli kohta leiab siit ning Tour of Estonia kohta siit.